L’Inter continua a monitorare il fronte calciomercato per rinforzare la rosa di Simone Inzaghi: idea per il vice Lukaku

Non solo cessioni eccellenti per il bilancio dell’Inter, ma la società nerazzurra sta continuando a lavorare per regalare i primi colpi in entrata al neo allenatore Simone Inzaghi. Nei giorni scorsi l’ex tecnico della Lazio ha avuto i primi approcci con la cena a Milano insieme alla dirigenza per stabilire i programmi della prossima stagione. Sul punto di dire addio ci sarebbe il laterale marocchino Hakimi con il Psg sempre molto interessato all’ex Real Madrid. In entrata l’Inter starebbe pensando ad un innesto per rinforzare il reparto offensivo con un profilo che sarebbe tornato di moda nelle ultime ore.

Calciomercato Inter, Caicedo per il ruolo di vice Lukaku

Per il ruolo di vice Lukaku l’idea suggestiva di Simone Inzaghi potrebbe essere quello di preparare l’assalto a Felipe Caicedo, vero trascinatore dalla panchina con la maglia biancoceleste. Lo stesso allenatore dell’Inter l’ha sempre utilizzato a partita in corso con lo stesso attaccante ecuadoriano che l’ha ripagato con gol decisivi, soprattutto nei minuti finali di gara.

Con il contratto in scadenza nel giugno 2022, la Lazio lo valuterebbe intorno ai 5-8 milioni di euro. Un colpo per la panchina davvero suggestivo per la compagine nerazzurra, che non vede l’ora di essere protagonista anche in Champions League dopo la vittorio dello Scudetto.

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per puntellare la rosa a disposizione del neo tecnico, arrivato a sorpresa dopo l’addio di Antonio Conte. I prossimi giorni potrebbero essere già decisivi per i primi annunci in casa nerazzurra.