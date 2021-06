Calciomercato Juventus, intreccio Ronaldo-Dzeko | Occhio a Icardi

La Juventus potrebbe vedere andar via Cristiano Ronaldo per Dzeko e un altro colpo in attacco: ecco tutti i dettagli

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante, visto che Alvaro Morata ha fatto bene solo durante la prima parte della stagione. Cristiano Ronaldo è andato spesso in difficoltà senza un partner e, a un anno dalla scadenza del contratto, potrebbe andar via dopo il ritorno di Massimiliano Allegri. Soprattutto visto l’intreccio di mercato che potrebbe essere favorito da un’operazione con la Roma. Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero‘, Edin Dzeko avrebbe accettato di lasciare il club giallorosso, ma solo gratis con la rescissione consensuale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, colpo baby | Il nuovo tradimento di Mendes

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, doppio colpo shock | Donnarumma e Ronaldo insieme!

Juventus, due colpi per il post Ronaldo

La Juventus, che lo ha già cercato l’estate scorsa, resta sempre un’ipotesi. Ma per mettere le mani sul centravanti bosniaco dovrebbe andar via CR7. Dzeko però non basta, ed è per questo che andrebbe acquistato un altro calciatore per completare l’attacco. Resta viva la pista legata a Mauro Icardi, ai margini del progetto al Paris Saint-Germain e desideroso di ritornare in Serie A. Ma non solo. Anche Gabriel Jesus, relegato in panchina da Guardiola -che ha preferito giocare senza centravanti- potrebbe cercare una nuova sistemazione.

Per la Juventus, la prossima estate sarà decisiva per capire le sorti di quella che sarà la nuova stagione. Tanti sono i ruoli da rinforzare e tra questi c’è anche l’attacco.