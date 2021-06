La Juventus punta un centrocampista del Real Madrid e Carlo Ancelotti potrebbe essere decisivo nella buona riuscita della trattativa

Dopo il clamoroso ritorno di Carlo Ancelotti, Florentino Perez dovrà risolvere la questione uscite per programmare le eventuali cessioni durante il mercato estivo. L’obiettivo dichiarato dei blancos è Kylian Mbappé ma per arrivare al francese sarà necessario effettuare delle cessioni. Sono diversi i possibili partenti e uno di questi è lo spagnolo Dani Ceballos che torna dal prestito all’Arsenal. Il centrocampista classe ’96 sarà valutato da Ancelotti che deciderà se puntare o meno su di lui.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Chiamata a sorpresa

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, colloqui avviati per il colpo | Possibile scambio

La squadra più interessata a Ceballos è la Juventus, come riportato dal sito spagnolo ‘Diario madridista’. Il club bianconero lo segue già dalla scorsa estate, quando poi, in seguito alle difficoltà date dalla pandemia, decise di optare per lo scambio Pjanic-Arthur. In questo mercato vorrebbe riprovarci, sperando in un assist da parte di Ancelotti, visto il rendimento poco convincente proprio del brasiliano, Arthur, ma anche di Rabiot. Ceballos al Real ha sempre trovato poco spazio durante la gestione Zidane, ma le sue qualità sono molto apprezzate dalla società bianconera.

Calciomercato Juventus, torna dal prestito: occhi su Ceballos

Il Real Madrid ha bisogno di vendere per sistemare le finanze del club e la cessione di Ceballos potrebbe portare nelle casse del club spagnolo un bottino non indifferente, nonostante venga considerato uno dei giovani più interessanti in quel ruolo. Il contratto dello spagnolo scadrà nel 2023, quindi il Real deve sfruttare la possibilità di fare plusvalenza finché ne ha l’opportunità. Ceballos venne acquistato dal Betis nel 2017 per circa 24 milioni di euro e Florentino Perez vorrebbe riuscire a guadagnare almeno la stessa cifra dalla sua cessione

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, salta la firma | Ipotesi precontratto

I rapporti tra Real Madrid e Juventus negli ultimi tempi sI sono intensificati, in seguito al caos della Superlega e questo potrebbe facilitare anche la buona riuscita della trattativa. La Juventus ha mostrato un forte interesse per Ceballos e le difficoltà economiche del Real potrebbero rendere tutto più semplice per i bianconeri ma sarà decisiva anche la valutazione di Carlo Ancelotti in merito alla funzionalità del centrocampista nel suo gioco.