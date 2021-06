La Juventus vuole rinforzare il proprio attacco e punta il mirino in Premier League: scambio rifiutato, altro obiettivo per il club inglese

Il futuro della Juventus inizia a prendere vita. I bianconeri dopo aver scelto il nuovo allenatore per la prossima stagione, incarico affidato al ritorno di Massimiliano Allegri, hanno iniziato a lavorare per la prossima sessione estiva di calciomercato. Tra i reparti da rinforzare certamente c’è l’attacco e gli occhi dei bianconeri sembrerebbero essere puntati in Premier League. Infatti nel mirino sembrerebbe esserci da tempo il bomber del Manchester City, Gabriel Jesus.

In questa stagione il centravanti brasiliano ha collezionato 43 presenze, mettendo a segno 14 gol e 4 assist. Per arrivare a lui i bianconeri sembrerebbero disposti a mettere sul piatto uno scambio. Ma Guardiola sembrerebbe aver puntato a un’altra contropartita da inserire all’interno dell’affare, differente da quella scelta dalla società juventina.

Calciomercato Juventus, Rabiot per arrivare a Gabriel Jesus: Guardiola vuole Bonucci

Gli obiettivi della Juventus per il calciomercato estivo iniziano piano piano a delinearsi. Saranno certamente molti i reparti da rinforzare per la rosa juventina, tra cui l’attacco. Uno dei calciatori messi nel mirino sembrerebbe essere Gabriel Jesus, attaccante in uscita dal Manchester City.

Per arrivare al bomber brasiliano la Juventus sembrerebbe voler mettere sul piatto il centrocampista Aaron Ramsey, arrivato in bianconero nel 2019 a parametro zero, così da abbassare le richieste del club inglese. Però il centrocampista gallese sembrerebbe non essere una contropartita che interesserebbe a Pep Guardiola, che avrebbe un altro obiettivo, ovvero Leonardo Bonucci. Il difensore della Juventus è un vecchio pallino del tecnico dei ‘Citizens’, e questa volta invece che tentare l’assalto diretto potrebbe pensare di richiederlo per Gabriel Jesus. Una richiesta certamente difficile da affrontare per la Juventus, che dovrà ragionarci molto.