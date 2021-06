La Juventus a caccia di un attaccante per la prossima stagione: tra gli obiettivi anche Andrea Belotti, ma Cairo ha le idee chiare sul suo futuro

La Juventus si prepara a vivere un’estate da protagonista. Il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera ha dato nuovo slancio al mercato, con la società desiderosa di allestire una rosa che possa tornare a primeggiare da subito sia in Italia che in Europa. La priorità è l’arrivo di un nuovo centravanti: sono diversi i profili attenzionati, tra i quali figura anche Andrea Belotti. Il presidente del Torino, Urbano Cairo, si è espresso sulla notizia.

Calciomercato Juventus, Cairo su Belotti

Andrea Belotti rappresenterebbe un acquisto importante per la Juventus. L’attaccante della Nazionale, classe 1993, ha un contratto con il Torino sino al 2022 e potrebbe essere acquistato per cifre inferiori rispetto a suoi colleghi – vedi Icardi o Jesus -. Il giocatore è però un punto fermo dei granata, club che non ha mai lasciato negli scorsi anni nonostante i corteggiamenti – tra le altre – del Milan.

Belotti alla Juventus? Una pista freddissima per il presidente Cairo che, a ‘Tuttosport’, ha dichiarato: “Mi sembra una cosa lunare, anche solo in prospettiva. Non ho avuto alcun approccio dalla Juventus a questo proposito, e anche qualora me lo chiedessero, mai nella vita. Alla Juve, non scherziamo“.

Calciomercato Juventus, girandola d’attaccanti

Belotti sembra quindi destinato a rimanere al Torino, ma la Juventus non è l’unica squadra a seguire il suo profilo. La Roma è interessata al giocatore, soprattutto in caso di partenza di Edin Dzeko, considerato un ‘piano B’ proprio dai bianconeri. L’estate potrebbe quindi caratterizzarsi con una girandola d’attaccanti importante.

La Juventus è legata dal futuro di Cristiano Ronaldo: in caso di dipartita il prescelto sarebbe Mauro Icardi, con il bosniaco che potrebbe invece tornare di moda in caso di permanenza del portoghese viste le cifre più economiche dell’affare. Tutto in divenire, ma una sola certezza al momento: Andrea Belotti non giocherà per la Juventus. Parola di Cairo.