La Juventus proverà ad accontentare Massimiliano Allegri sul fronte calciomercato: nuova idea per la porta, scambio in Serie A

Il ritorno di Massimiliano Allegri apporterà numerose modifiche alla rosa della Juventus dopo la stagione vissuta tra alti e bassi sotto la gestione di Andrea Pirlo. Così ci saranno tanti cambiamenti con la stessa dirigenza bianconera che cercherà di accontentare sul fronte calciomercato l’allenatore livornese. Anche tra i pali ci potrebbero essere novità dopo l’addio di Gianluigi Buffon nel ruolo di vice di Szczesny: idea suggestiva in Serie A con l’assalto in casa Napoli.

Calciomercato Juventus, Ospina nel mirino: suggestione scambio

Come svelato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’ nel mirino della Juventus ci sarebbe anche David Ospina per il ruolo di secondo dopo l’addio della leggenda Buffon. La sua valutazione si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro. E così con il Napoli potrebbe nascere anche un’idea suggestiva con uno scambio con il club di De Laurentiis.

Nella lista dei partenti in casa bianconera ci sarebbe l’esterno della Nazionale italiana, Federico Bernardeschi, che ha svelato ai microfoni di Rai Sport di non essere sereno quando prova le giocate alla Juventus. Il suo futuro potrebbe essere altrove per ritrovare entusiasmo e voglia come succede spesso in Nazionale sotto la gestione Mancini. Già in passato il suo profilo è stato accostato alla compagine partenopea. La valutazione dell’ex Fiorentina si aggira, invece, intorno ai 15 milioni di euro con una parte di cash a favore del club bianconero.

La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Bernardeschi non vede l’ora di tornare a dimostrare tutto il suo lavoro a partire dalla prossima stagione con il Ct Mancini che l’ha convocato per gli Europei in programma tra giugno e luglio.