La Juventus lavora per il prossimo calciomercato e arriva la prima mossa importante: c’è il rinnovo di un titolarissimo

In un’annata complicata per la Juventus, uno dei calciatori che più si è messo in risalto è stato sicuramente Juan Cuadrado, che è stato decisivo in tante gare e il suo contributo è stato fondamentale per il raggiungimento del quarto posto. Ora sarebbe più vicino il rinnovo: secondo quanto riportato dal giornalista Giacomo Scutiero, infatti, il colombiano starebbe prolungando di un anno il suo contratto per restare in bianconero fino al 2023.

Il rinnovo Cuadrado se l’è guadagnato sul campo attraverso prestazioni di altissimo livello. Nella penultima giornata contro l’Inter, il colombiano ha realizzato anche una doppietta e probabilmente senza di lui i bianconeri non sarebbero riusciti a imporsi per 3-2 e restare in corsa per un posto nella prossima edizione della Champions League, che poi è stata conquistata nell’ultima gara di campionato dopo la vittoria sul Bologna e il pareggio del Napoli contro il Verona.

Cuadrado ha un contratto in scadenza tra un anno, ovvero nel 2022, e per questo la società si sta muovendo per blindarlo per almeno un’altra stagione.