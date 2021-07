Dal Barcellona potrebbe presentarsi una grande occasione di mercato per la Juventus: top player via a metà prezzo

La Juventus è al lavoro per costruire la rosa che sarà protagonista della prossima stagione di Serie A e non solo. Massimiliano Allegri studia quali sono i reparti da rinforzare e tra questi ci sarà probabilmente anche l’attacco. In particolare i bianconeri potrebbero fiutare un’occasione dalla Spagna, precisamente in casa Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, il club catalano sarebbe pronto a mettere in vendita a prezzo di saldo l’attaccante ex Atletico Madrid, Antoine Griezmann. Il francese al Barcellona non ha mai convinto a pieno ed è reduce dalla pesante eliminazione con la propria nazionale da Euro 2020 contro la Svizzera ai rigori. Da tempo la Juventus osserva con interesse ‘Le petit diable’, e il prezzo da una richiesta iniziale di 120 milioni sarebbe dimezzato fino a 60 milioni. Per arrivare al talento francese però serviranno almeno due cessioni nel club bianconero, e attenzione alla concorrenza tra top club europei, ma soprattutto spagnoli.

Calciomercato Juventus, Griezmann a prezzo di saldo: si inserisce anche il Siviglia

Antoine Griezmann potrebbe essere destinato a lasciare il Barcellona in questa sessione estiva di calciomercato. L’attaccante francese in questa stagione ha collezionato 51 presenze, mettendo a segno 20 gol tra tutte le competizioni giocate. Numeri che comunque non convincono il club catalano, pronto a lasciarlo partire per 60 milioni.

Tra le varie pretendenti in Europa per il francese c’è anche la Juventus, che sarebbe pronta a sacrificare due calciatori per racimolare i 60 milioni necessari all’acquisto di ‘Le petit diable’. Dalla Spagna però, come riportato da ‘El Gol Digital’, a inserirsi per il classe 1991 ci sarebbe anche il Siviglia, che con la cessione di Kounde, difensore corteggiato da molti club, potrebbe accontentare le richieste del club blaugrana. Dunque aumenta la concorrenza per Griezmann, visto anche il prezzo imperdibile.