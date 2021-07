Il calciomercato dell’Inter vicino alla clamorosa svolta per il futuro di Lautaro Martinez: accordo e addio già deciso

Un’estate di grossi cambiamenti. È quella che sta vivendo, ed è destinata a vivere, l’Inter di Simone Inzaghi. Dall’addio di Hakimi all’approdo, a sorpresa, di Calhanoglu in nerazzurro. Non finisce qui la rivoluzione della squadra meneghina che può dire addio nelle prossime settimane di calciomercato anche a Lautaro Martinez. Reduce da un’annata di assoluto spessore con 19 reti ed 11 assist in 48 presenze tra campionato e coppe, la punta ex Racing sembrerebbe destinata alla cessione. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com’ il futuro di Lautaro Martinez sarà nella Liga spagnola. L’attaccante argentino avrebbe ormai raggiunto da mesi un accordo di massima con l’Atletico Madrid per le prossime cinque stagioni. Contratto fino al 30 giugno 2026 a 5 milioni netti all’anno e annuncio ufficiale che, salvo colpi di scena, avverrà nel mese di agosto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, intrigo rinnovo | Ipotesi di scambio e grande ritorno

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, offerta di scambio | Colpo dalla Capitale!

Calciomercato Inter, accordo e addio: Lautaro vola a Madrid

I ‘Colchoneros’ di Simeone devono infatti chiudere alcune cessioni, Vitolo ma sopratutto Saul, prima di poter chiudere l’acquisto del bomber argentino. Per l’Inter si partirà da una base di 60 milioni di euro per il cartellino del ‘Toro’.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il club spagnolo ha intenzione di dare l’assalto alla prossima Champions League affiancando il numero 10 dell’Inter a Luis Suarez. Tutto o quasi passerà dall’addio di Saul che porterà denaro fresco da reinvestire, immediatamente, sul gioiello dei nerazzurri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ex Inter con lo scambio | Cessione illustre!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rottura e addio | Juventus, che intreccio con l’Inter

Situazione in divenire con il destino di Lautaro Martinez che sarà, probabilmente, lontano dai colori nerazzurri: Simeone pronto ad accogliere il ‘Toro’.