L’Inter lavora sul calciomercato, ma attenzione al rinnovo che potrebbe rappresentare un vero e proprio intrigo per i nerazzurri. Idea di scambio

Il futuro dell’Inter passa inevitabilmente dalle delicatissime mosse sul calciomercato, alla ricerca dei profili giusti che possano completare o ristrutturare la rosa. La dirigenza, in particolare, dovrà continuare a monitorare la situazione di Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato è in scadenza a giugno del 2022 e ancora la fumata bianca pare lontana. Il prolungamento, infatti, come riporta ‘Repubblica’, è in standby e ciò inevitabilmente attira alcune delle maggiori big internazionali. Occhio, in particolare, a Barcellona e Manchester United che potrebbero fiondarsi su uno dei titolarissimi della Beneamata. Le due big, infatti, sono pronte e a offrire 30 milioni di euro per il ragazzo.

Calciomercato Inter, rinnovo Brozovic: ipotesi di scambio con lo United

Proprio con il Manchester United, potrebbe profilarsi un’ipotesi di scambio niente male che potrebbe fare al caso di entrambi i club. Proprio nei Red Devils milita, infatti, Alex Telles: un profilo già passato proprio dall’Inter e che potrebbe far comodo ai nerazzurri, ancora a caccia di un nuovo esterno sinistro titolare. Il calciatore potrebbe rientrare proprio in uno scambio con Marcelo Brozovic e la sua valutazione si attesta sui 20 milioni di euro. Vedremo se l’affare decollerà a queste condizioni, facendo felici entrambe le big.