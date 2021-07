Il calciomercato estivo del Milan può registrare uno scambio clamoroso: arriva il big, addio a sorpresa

Restano ancora diverse settimane di calciomercato a disposizione del Milan che, tuttavia, vuole stringere i tempi e consegnare la rosa al completo a Stefano Pioli il prima possibile. Uno dei grandi nodi da sciogliere rimane la ricerca dell’erede di Hakan Calhanoglu. Diversi i nomi al vaglio della dirigenza milanista con uno in particolare che, a sorpresa, potrebbe avvicinarsi nell’immediato confermando le voci delle ultime settimane. ‘Mundo Deportivo’, dalla Spagna, rilancia l’ipotesi Milan. Viene riportato come l’agente del gioiello brasiliano, Kia Joorabchian, ha offerto anche al club di Elliott il cartellino di Coutinho. Un’ipotesi che può prendere corpo durante l’estate proprio per rimpiazzare, con l’ex Inter, la partenza di Calhanoglu finito sulla sponda nerazzurra del Naviglio. L’idea potrebbe portare ad un inatteso scambio sull’asse Milano-Barcellona, con Coutinho (accostato recentemente anche alla Juventus) a Milanello e Alessio Romagnoli in Catalogna.

Calciomercato Milan, scambio Romagnoli-Coutinho: cifre e dettagli

Il difensore rossonero può dire addio e trasferirsi al Barcellona, visti i forti rallentamenti nelle trattative per il rinnovo del contratto in scadenza nel giugno 2022 con il Milan. La valutazione di Coutinho, in scadenza nel 2023, è di circa 40 milioni.

Il Milan dunque sacrificherebbe l’ex capitano rossonero aggiungendo una parte cash oltre al cartellino del centrale, valutato intorno ai 20 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire: i rossoneri, riscattato Tomori, possono lasciar partire Romagnoli pur di portare a Milanello Philippe Coutinho.