L’Inter potrebbe perdere uno dei suoi talenti: il club nerazzurro ha avviato una trattativa con l’Atletico Madrid per la cessione di un attaccante

L’Inter guarda al futuro con ottimismo e pianifica il mercato. L’ufficialità di Simone Inzaghi alla guida dei nerazzurri permette alla società di iniziare a pensare alla rosa. Il tecnico piacentino è consapevole che prima di veder accontentate le sue richieste c’è bisogno di fare alcune cessioni. Il reparto sotto la lente di ingrandimento è l’attacco, dove un giocatore sarebbe al passo d’addio e pronto ad approdare in Liga.

Calciomercato Inter, destinazione Atletico per Lautaro

Il riferimento è a Lautaro Martinez, attaccante tra i più corteggiati degli ultimi mesi e per il quale potrebbe essere arrivato il momento dei saluti. L’argentino – autore di 17 gol e 10 assist nell’ultimo campionato – ha un contratto sino al 2023, ma le sue gesta hanno attirato le attenzioni di diversi top club. Tra questi c’è l’Atletico Madrid, laureatosi campione di Spagna poche settimane fa.

Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, l’Atletico Madrid fa sul serio per Lautaro. I timidi corteggiamenti passati si sono trasformati in qualcosa di più concreto, tanto che si sarebbe già avviata una trattativa per il trasferimento. L’Inter non ha alcuna intenzione di fare regali e per l’argentino chiede almeno 90 milioni. Senza sconti. Mister Simeone conosce il valore del giocatore e starebbe spingendo per far compiere lo sforzo alla dirigenza.

Calciomercato Inter, un big verso la Liga

Lautaro Martinez è considerato infatti il profilo ideale per affiancare in attacco Luis Suarez. I due formerebbero una coppia completa e dall’altissimo fiuto del gol. L’Atletico Madrid, però, non ha al momento la disponibilità economica per coprire l’investimento e prima di partire all’attacco deve cedere un big. Tra i candidati a lasciare la capitale spagnola c’è Saul, valutato 80 milioni.

L’Inter, dall’altro lato, è consapevole che la vendita di un big sarà necessaria per cercare poi di fare mercato in entrata. Oltre Hakimi – piace al PSG – spunta ora il possibile addio di Lautaro Martinez, ma occhio anche a Sanchez: il cileno piace al Siviglia.