Il nuovo acquisto dell’Inter Hakan Calhanoglu si presenta ai tifosi nerazzurri e parla di scudetto e di Simone Inzaghi

Una trattativa che è nata in pochi giorni e che è arrivata subito alla conclusione, quella di Hakan Calhanoglu all’Inter. Il trequartista approda nel nuovo club da svincolato dopo l’addio ai rivali del Milan, di cui era il numero 10 e uno dei uomini chiave delle recenti annate. Il nuovo colpo del club nerazzurro si è presentato a Inter Tv con le seguenti dichiarazioni: “L’Inter è una grande squadra, un grande club con una bella atmosfera, grandi tifosi. Sono molto felice di essere qui, adesso andrò in vacanza ma ho già buone sensazioni. Vogliamo vincere lo Scudetto anche quest’anno, poi si vedrà”. L’ex milanista è carico: “Nell’ultima stagione ho fatto molto bene e voglio fare lo stesso il prossimo anno”.

Calhanoglu: “Vogliamo vincere ancora lo scudetto”

Su Simone Inzaghi, nuovo tecnico dell’Inter: “Abbiamo già parlato, conosco il suo sistema di gioco, il 3-5-2 che può cambiare in un 3-4-1-2 a seconda delle situazioni. Mi piace molto come ha parlato, ho sentito tante cose positive. Ci sono grandi obiettivi ed è importante perché anche io voglio vincere qualcosa in Italia”. Poi ancora: “Emre? Abbiamo già parlato, lui era molto contento e ha detto tante cose belle dell’Inter. Ha detto che qui si lavora molto bene, c’è molta organizzazione da tutte le parti, che questo è un grande club e mi divertirò”. Ancora, ha puntualizzato: “Vogliamo vincere ancora il campionato e fare grandi cose in Champions League”.

“Ciao a tutti tifosi interisti, sono molto contento di essere qui, spero che ci vedremo presto a San Siro. Forza Inter!”, con queste parole ha infine salutato la sua nuova tifoseria, quella dell’Inter con cui giocherà nel prossimo campionato.