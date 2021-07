La Juventus valuta l’acquisto di un nuovo portiere: via Perin, è corsa a tre per l’estremo difensore protagonista in Serie A

Ad una settimana dalla chiusura dell’Europeo, in Serie A si valutano le prossime mosse di calciomercato. In primis la Juventus che, riaccolto Allegri a due anni dall’addio alla società bianconera, punta all’arrivo di un nuovo portiere che affianchi, e all’occorrenza, sostituisca Wojciech Szczesny. Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, la ‘Vecchia Signora’ avrebbe posto nel mirino l’estremo difensore del Torino Salvatore Sirigu. Perin ha intenzione di giocare con continuità ed è per questo che il possibile vice Szczesny, nei piani della Juventus, può essere proprio Sirigu. Non sarà però semplice per i bianconeri, vista la folta concorrenza per l’esperto portiere di proprietà del Toro. Anche Napoli e Roma starebbero pensando a Sirigu, come riportato da ‘La Stampa’ e che dunque possono inserirsi e mettere i bastoni tra le ruote alla Juventus. Nonostante la deludente annata del Torino, salvatosi al photofinish dal rischio retrocessione, Sirigu ha dimostrato di essere tra i migliori portieri di Serie A.

Calciomercato, Juventus, Roma e Napoli su Sirigu: cifre e dettagli

Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2022, la valutazione fatta dal club di Cairo sarebbe di circa 3 milioni.

L’estremo difensore sardo può dunque, a 34 anni, compiere grande il salto in una squadra di primo piano.

L’Europeo con l’Italia in primis, poi il futuro in una big: Juventus, Roma e Napoli sulle tracce di Salvatore Sirigu.