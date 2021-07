Il Milan potrebbe subire l’assalto a Theo Hernandez per il grande ritorno nel 2022. I rossoneri tentano il colpo per la sua trequarti

Il Milan va all’assalto del trequartista che potrebbe risolvere il vuoto lasciato da Hakan Calhanoglu, passato all’Inter. Il futuro del centrocampo passa dalle scelte che Paolo Maldini potrebbe mettere in campo per garantire qualità al gioco, dopo l’addio del turco. Un profilo che potrebbe dare queste caratteristiche al calcio di Pioli è sicuramente Isco. Il calciatore sembra arrivato a un punto di svolta per il futuro, dopo una stagione che non gli ha garantito un posto centrale nella rosa di Zinedine Zidane.

LEGGI ANCHE >>>ESCLUSIVO Eranio: “Deluso da Donnarumma. Milan, serve Isco”

Ora, dopo diversi mesi in cui la sua posizione sembrava fortemente in bilico, il calciatore potrebbe presto cambiare destinazione e arrivare in Italia, dove il Milan potrebbe beneficiare delle sue qualità. La tecnica dello spagnolo potrebbe fare comodo al gioco di Pioli, ma allo stesso tempo potrebbe vedere un contestuale assalto a Theo Hernandez. Isco ha una valutazione da 15-17 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Maldini tenta il grande colpo | “Profilo ideale”

Calciomercato Milan, assalto a Theo Hernandez nel 2022: c’entra Isco

L’approdo di Isco al Milan potrebbe essere una svolta anche per il futuro di Theo Hernandez. L’esterno si è messo in grande evidenza anche nell’ultima stagione in rossonero e ha una valutazione di 50-60 milioni di euro. L’arrivo di Isco al Milan potrebbe rappresentare un vero e proprio acconto proprio per un clamoroso ritorno di Hernandez al Real Madrid nel 2022. Occhio all’intreccio tra i due club che hanno ottimi rapporti e potrebbero veder decollare la trattativa: il futuro è adesso, tra le prospettive per Isco e il futuro di Theo Hernandez.