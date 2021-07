Stefano Eranio, ex calciatore del Milan, ha parlato del calciomercato dei rossoneri: ecco il suo intervento in esclusiva ai nostri microfoni

Stefano Eranio è un nome senz’altro familiare in casa Milan. L’ex centrocampista ha vestito la maglia rossonera per ben cinque anni – dal 1992 al 1997 – dopo l’importante esperienza al Genoa, la più significativa della sua lunga carriera. Vanta anche diverse presenze nella nazionale italiana, con più di un gol messo a segno. Il genovese ha commentato – in esclusiva ai microfoni di Calciomercatoweb.it – la situazione attuale riguardante il calciomercato del ‘Diavolo’, soffermandosi su vari temi. Come primo argomento, Eranio ha detto la sua a proposito dell’inizio dell’estate del suo vecchio club e, in particolare, sui pesanti addii di Donnarumma e Calhanoglu: “C’è tanto dispiacere per i giocatori che hai perso. Perdere Donnarumma a zero è stato un male. Ancora peggio Calhanoglu, perso anche lui a zero e addirittura andato dai cugini”.

Prosegue: “Ma soprattutto Donnarumma, dire addio senza introito ad un portiere del genere diventa dura. Ma io non me la prendo con la società, che ha cercato di fare del suo meglio per trattenerlo. Mi ha deluso un po’, invece, il giocatore. Il primo era stato un signor contratto, per l’età che aveva penso anche troppo. Ora che si è affermato si pensava che potesse mettere una parolina buona per rimanere, visto che l’offerta era sostanziosa. Tutti quei milioni di euro non è che li trovi per strada. Sarebbe potuto rimanere e soprattutto diventare il simbolo di questa società. Peccato, mi dispiace. Sono deluso, ma il Milan non poteva farci nulla”.

ESCLUSIVO | Eranio: “Giroud colpo giusto, può giocare con Ibra. Kessie? Serve uno sforzo”

Il Milan continua a fare pressing su Giroud per l’attacco. Sarebbe un colpo giusto?

“Sicuramente sì. È un grande giocatore e un’ottima alternativa a Ibrahimovic. Anzi, secondo me potrebbero giocare anche insieme, perché Ibra viene spesso fuori dall’area di rigore e un punto di riferimento fisso in avanti non sarebbe male. L’anno prossimo c’è anche la Champions, hai bisogno di giocatori del genere”.

Tiene banco anche il rinnovo di kessie in casa rossonera. L’ivoriano chiede ben 6 milioni netti a stagione, lei lo accontenterebbe pur di trattenerlo?

“È uno dei pochi giocatori che non ha mai detto nulla. Ha sempre pedalato, quantità, qualità. È un elemento insostituibile – a differenza di Calhanoglu – e in Europa solo Kante del Chelsea arriva a questo livello. È l’anima della squadra, certi calciatori li devi trattenere. È giovane, forte, bravo qualitativamente. È un punto fermo e deve rimanere dov’è, perciò la società deve fare uno sforzo importante”.

ESCLUSIVO | Milan, Eranio sul post Calhanoglu: “Isco può essere una soluzione”

Maldini è alla ricerca di un valido sostituto di Calhanoglu. Uno dei nomi che circola maggiormente è Ziyech del Chelsea, Eranio che ne pensa?

“Sul marocchino non saprei, non lo conosco bene. Calhanoglu è uno di quei giocatori che fanno la fortuna degli allenatori. Non è un fuoriclasse, ma è duttile. Dove lo metti sta e fa il suo. Serve un calciatore che abbia le stesse caratteristiche. De Paul sarebbe stato la ciliegina sulla torta secondo me. Un altro nome può essere Isco, un po’ più offensivo ma di grande qualità. Papu Gomez, anche se più avanti con l’età, poteva essere un colpo importante part-time”.

