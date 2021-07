Il Milan va a caccia sul calciomercato, alla ricerca del profilo adatto per rinforzare la sua rosa. I rossoneri tentano il grande colpo: i dettagli

Il calciomercato del Milan sta vivendo una fase piuttosto interlocutoria, alla ricerca dei profili giusti per rinforzare la rosa. Un ruolo che i rossoneri dovranno rinforzare sul calciomercato è certamente quello del trequartista o anche della seconda punta da affiancare a Zlatan Ibrahimovic, in base alle caratteristiche. Paolo Maldini scandaglia il calciomercato, alla ricerca del profilo più adatto per la sua rosa. Di certo, i nomi per sostituire Hakan Calhanoglu non mancano, ma il Milan, per caratteristiche e qualità tecniche, potrebbe anche discostarsi dal turco e valutare profili differenti.

Un nome che farebbe particolarmente comodo al Milan è Dusan Tadic. Il suo profilo sta circolando con insistenza per il calciomercato dei rossoneri e ora l’operazione potrebbe presto decollare e garantire a Stefano Pioli un profilo di grande affidabilità e qualità tecniche, che in alcune partite di primo livello ha assolutamente dominato con le sue caratteristiche tecniche e fisiche.

Calciomercato Milan, Tadic per i rossoneri: profilo ideale e dettagli

Un nome come quello di Tadic, nonostante la carta d’identità non sia ormai verdissima, scalda non poco i tifosi e la dirigenza. Grazie alla sua qualità in dribbling e alla sua propensione a dominare nello stretto con la sua qualità tecnica, l’attaccante dell’Ajax potrebbe far molto comodo a Pioli e il suo staff.

La pensa così anche Stefano Donati, che fa il punto della situazione tramite il suo profilo Twitter: “Esperienza internazionale e capacità di saltare l’uomo sulla trequarti. Sono queste le caratteristiche principali che sta cercando l’area tecnica sul mercato. Secondo Maldini, Tadic è il profilo ideale“. Poi fornisce anche i dettagli sull’operazione, sottolineando come l’attaccante percepisca un ingaggio da 5 milioni di euro, bonus compresi. Vedremo se Maldini riuscirà a trovare la quadratura del cerchio, in attesa del colpo.