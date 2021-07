Juventus ed Inter a caccia del colpo top: duello per il gioiello, intreccio con Paul Pogba

Saranno settimane roventi quelle che attendono le big italiane, a caccia di colpi di spessore durante il calciomercato estivo. In particolar modo Inter e Juventus hanno intenzione di consegnare a Inzaghi ed Allegri le rose al completo, il prima possibile. Ecco dunque che, nerazzurri e bianconeri, rischia di intrecciare i propri interessi per un profilo seguito ormai da mesi da ambedue le società. Nel mezzo Paul Pogba, decisivo con la scelta del suo futuro che pare ormai ben delineata. Sulla stella della nazionale francese vi è il PSG che, sbaragliata la concorrenza e messi a segno già i colpi Donnarumma, Wijnaldum e non solo, sta monopolizzando l’attuale sessione di mercato. L’arrivo a Parigi di un altro centrocampista di spessore apre le porte ad un’illustre cessione per la squadra di Mauricio Pochettino: è testa a testa tra Inter e Juventus.

Calciomercato Inter, colpo dal PSG: c’è anche la Juventus

Il nome caldo per il mercato di Inter e Juventus può quindi essere quello di Leandro Paredes, chiuso da Verratti, Wijnaldum ed il probabile approdo di Pogba. L’argentino, accostato anche all’Atletico Madrid nei mesi scorsi, è destinato quindi a salutare il club di Al-Khelaifi.

L’ex talento della Roma piace da tempo alle due big di Serie A, con l’Inter che partirebbe in vantaggio visto anche l’importante tesoretto accumulato da Marotta nelle ultime settimane.

Il gioiello argentino, reduce da 36 presenze con 1 gol e 4 assist al PSG, è valutato non meno di 30 milioni: duello in vista per il ritorno in Italia, Juventus ed Inter alla finestra.