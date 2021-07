La priorità per il centrocampo della Juventus è Manuel Locatelli. Se dovesse saltare l’operazione ecco l’alternativa dal Psg

Il piazzamento al quarto posto ottenuto nell’ultima giornata di campionato non cancella le delusioni di una stagione che è andata sotto ogni punto di vista, o quasi, per il verso sbagliato. Al di là delle due coppe vinte, il rischio di non andare in Champions League e l’uscita di scena dalla stessa competizione agli ottavi contro il Porto hanno pesato molto e hanno portato alla decisione di cambiare guida. Addio Pirlo e dentro, di nuovo, Massimiliano Allegri. Con il ritorno del tecnico toscano si punterà nuovamente in alto l’asticella e così gli uomini di mercato sono già al lavoro per migliorare l’organico. Uno degli obiettivi inseguiti con più energia è Manuel Locatelli, autore di una grande stagione con il Sassuolo e, fin qui, di un Europeo da grande protagonista del centrocampo azzurro, ma occhio all’eventuale alternativa dalla Ligue 1.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, rifiuto in arrivo | Vuole solo la Juventus

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, intrigo terzini | Affare Juventus-Inter!

Juventus, Paredes alternativa a Locatelli: i dettagli

L’operazione con il club neroverde per il centrocampista ex Milan si presenta spinosa. I bianconeri dunque, mettendo in conto la possibilità che la trattativa possa saltare, si guardano intorno in cerca di un’alternativa di spessore. Alternativa che milita nel Paris Saint Germain e porta il nome di Leandro Paredes. I bianconeri, tramite contatti con Leonardo, direttore sportivo del club , potrebbero ricevere dalla Francia l’apertura alla cessione con la formula del prestito annuale con obbligo di riscatto. Il centrocampista ex Roma ed Empoli è seguito da tempo dal club piemontese, che potrebbe virare con decisione stavolta su di lui in caso di cattiva riuscita nell’operazione Locatelli.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il classe 1998 del Sassuolo resta la priorità per rinforzare il reparto mediano, ma i mirino potrebbe spostarsi sull’argentino del PSG Paredes, con i francesi che potrebbero aprire ad un accordo sulla base di un prestito con obbligo di riscatto.