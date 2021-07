L’Inter guarda al possibile colpo dalla Roma ed è pronta all’offerta a Mourinho: spunta l’ipotesi scambio

L’Inter di Simone Inzaghi sta lentamente iniziando a prendere forma. Dalla cessione di Hakimi all’approdo di Calhanoglu a parametro zero, fino a quelli che nelle prossime settiamne saranno i colpi di calciomercato che completeranno la rosa a disposizione del tecnico piacentino. I campioni d’Italia guardano con interesse nella Capitale, con un nome accostato a più riprese diventato tra i candidati principali per raccogliere l’eredità di Hakimi sulla fascia destra. Si tratta di Alessandro Florenzi, attualmente infortunato ed impegnato con l’Italia ad Euro 2020, che non rientra nei piani di Mourinho ed è destinato a salutare la Roma. Il terzino è in scadenza nel giugno 2023 e l’Inter ha intenzione di farsi avanti, proponendo uno scambio con un altro laterale su cui Inzaghi non ha intenzione di puntare l’anno prossimo: ecco cifre e dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ex Inter con lo scambio | Cessione illustre!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, rottura e addio | Juventus, che intreccio con l’Inter

Calciomercato Inter, colpo Florenzi: proposto lo scambio

Alessandro Florenzi ha una valutazione di circa 10-12 milioni di euro che la società milanese ha intenzione di abbassare drasticamente, proponendo uno scambio. L’Idea di Marotta è quella di offrire il cartellino del brasiliano Dalbert, reduce dalla stagione al Rennes con il quale ha collezionato 13 presenze ed 1 assist in Ligue 1.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il 27enne di Barra Mansa ha una valutazione di 7-8 milioni e potrebbe rimpiazzare Spinazzola, da poco infortunatosi con l’Italia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, dall’Inter alla Juventus | Raiola ci prova!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Milan, derby per il terzino | Arriva l’agente!

Situazione dunque in divenire, con l’Inter che non perde di vista Florenzi e può mettere sul piatto la carta Dalbert per convincere Mourinho.