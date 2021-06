L’Inter si appresta a dire addio a Hakimi, ormai a un passo dal PSG, e continua la ricerca del sostituto: tutto su Florenzi, il piano

Temperature elevatissime nella sede di calciomercato dell’Inter. I nerazzurri hanno soffiato ai cugini milanisti Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero. Ora il focus è tornato sul fronte cessioni: come ormai noto, la ‘Beneamata’ ha raggiunto un accordo con il PSG per la vendita di Achraf Hakimi sulla base di 70 milioni di euro bonus compresi. Restano solo da limare alcuni dettagli, con l’esterno marocchino che a breve inizierà una nuova avventura all’ombra della Tour Eiffel. Aperta già da qualche tempo la caccia al sostituto.

A tal proposito, è intervenuto il giornalista Guido De Carolis ai microfoni della CMIT TV di ‘Calciomercato.it’: “Ho forti dubbi sul fatto che arrivi un grande rimpiazzo. L’Inter dovrà accontentarsi di quello che passa il convento. Il mercato dell’Inter è il più difficoltoso e non so neanche se basterà una sola cessione. Non mi aspettano che investano più di 5 milioni per coprire il buco in fascia“. Oltre all’aspetto economico, bisogna considerare la scarsa quantità di alternative.

Calciomercato Inter, Florenzi erede Hakimi: la strategia

Tanti dei nomi che circolano in orbita Inter sembrano diretti verso altri lidi. Marco Alonso al Barcellona, Emerson Palmieri al Napoli, Junior Firpo al Milan. Con Jordi Alba praticamente irraggiungibile, l’unica pista fattibile rimane quella che porta al nome di Florenzi. Il terzino azzurro è in prestito al PSG dalla Roma fino al prossimo 30 giugno, ma i parigini non sembrano intenzionati ad esercitare l’opzione del diritto di riscatto.

L’AD Marotta potrebbe cercare di appropriarsi del cartellino del classe ’91 tramite una formula favorevole oppure inserendo un giovane nell’affare. Un’altra ipotesi potrebbe essere offrire D’Ambrosio ai giallorossi, ma la Roma in tal caso rifiuterebbe. Florenzi unica soluzione per il post Hakimi, staremo a vedere.