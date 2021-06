L’assalto in casa Inter potrebbe essere guidato da Simeone, che vorrebbe portare l’esterno in Spagna: ipotesi di scambio

Tra problemi finanziari e rivoluzioni, il calciomercato dell’Inter entra nel vivo. Oltre agli acquisti saranno importanti anche le cessioni, e a mettere gli occhi nella rosa nerazzurra sembrerebbe essere nuovamente Diego Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid infatti, secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, sarebbe tornato a mettere gli occhi su Ivan Perisic, esterno che rimane un suo pallino da tempo.

Per arrivare all’esterno croato, che sta vivendo un Europeo da protagonista con la sua Nazionale, il club spagnolo potrebbe mettere sul piatto due contropartite che farebbero vacillare i nerazzurri.

Calciomercato Inter, Simeone punta Perisic: scambio con Vrsaljko o Arias

Per arrivare al croato i ‘Colchoneros’ potrebbero pensare a due contropartite da proporre. Una di queste sarebbe l’ex Sime Vrsalijko. Il difensore, connazionale dell’esterno, ha già giocato un anno in prestito con i nerazzurri ma senza disputare una grande stagione. L’altra opzione per lo scambio invece potrebbe essere Santiago Arias, vecchio pallino della società interista che è tornato dal prestito al Bayer Leverkusen. Due giocatori che potrebbero far vacillare l’Inter.