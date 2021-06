Hakimi è ad un passo dal Psg e l’Inter ha già individuato l’erede del marocchino, ma sembra che la cessione dell’ex Dortmund non basti a sistemare la situazione finanziaria dei nerazzurri

Achraf Hakimi è ormai ad un passo dall’approdo a Parigi e l’Inter sta già accelerando per il sostituto. Tutti gli indizi portano a Hector Bellerin e i contatti con l’Arsenal sono già avviati. In merito alla quasi certa cessione di Hakimi al Paris Saint-Germain è intervenuto il giornalista Guido De Carolis che ha parlato ai microfoni di ‘Cmit TV’: “Ho forti dubbi sul fatto che arrivi un sostituto all’altezza. Hakimi pagato 40 e via a 65, non credo ne arrivi uno forte come lui. L’Inter dovrà accontentarsi di quello che passa il convento”.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, assalto da parte di Simeone | Ipotesi di scambio

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, si complica la corsa all’erede di Hakimi | Tripla pista in Serie A

Calciomercato Inter, De Carolis: “Senza un altra cessione niente acquisti”

Sembra, però, che la cessione di Hakimi non basterà a sanare il bilancio dei nerazzurri. Servirà un altro sacrificio importante per poter pensare di investire successivamente. Questo il concetto sottolineato da De Carolis: “Il mercato dell’Inter è il più difficoltoso e non so neanche se basterà la sola cessione di Hakimi. Credo sia stato fatto già uno sforzo enorme”. Poi si è espresso anche sull’operazione Calhanoglu e sulla questione Eriksen: “L’Inter ha fatto bene a prendere Calhanoglu per rimpiazzare Eriksen che difficilmente rivedremo in Italia. Lazzari? Non mi aspetto che investano più di 5 milioni per coprire il buco in fascia.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, irrompe Paratici e addio Juventus | I dettagli

L’Inter non può spendere soldi sul mercato, ha le mani legate. La società deve vendere un altro calciatore e ha la necessità di abbassare il monte ingaggi del 15/20%. Se non faranno un’altra uscita grossa non avrà soldi da investire. Non deve essere necessariamente Lautaro, anzi nei piani della società non c’è l’intenzione di venderlo. Difficile trovare una punta che garantisca i gol di Lautaro a buon mercato, il gioco non vale la candela. Se si riesce a non fare una cessione importante come Lukaku, Lautaro, Barella e Bastoni, l’Inter è più contenta anche se nel caso di Bastoni è più facile sostituirlo. Si punta a cedere una serie di calciatori, i vari Joao Mario, Nainggolan, Gagliardini, Vecino. Questo sarà un mercato per l’Inter che andrà a migliorare verso agosto”.