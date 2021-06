L’Inter va a caccia dell’erede di Achraf Hakimi sul calciomercato. Si complica la corsa a uno dei papabili per la fascia destra

L’Inter ha dovuto dire addio a Achraf Hakimi. La partenza dell’esterno marocchino con direzione PSG sembra ormai cosa fatta, con i nerazzurri che incasseranno una cifra totale di 70 milioni di euro per il suo cartellino. Simone Inzaghi perde, dunque, una pedina essenziale nello scudetto conquistato nell’ultima stagione e ora la società dovrà andare a caccia di un sostituto di alto livello per prendere il suo posto sulla fascia destra.

Un nome circolato ampiamente nelle ultime settimane è quello di Davide Zappacosta. Il laterale ha mostrato duttilità e qualità sulla fascia e potrebbe fare al caso del 3-5-2 di Simone Inzaghi. E’ un nome sul tavolo che i nerazzurri potrebbe puntare con forza nel prossimo futuro, ma non c’è solo l’Inter sul calciatore.

Calciomercato Inter, si infittisce la corsa a Zappacosta: tripla pista

Oltre all’Inter, infatti, due club di Serie A potrebbero accelerare per arrivare al terzino. Il calciatore, infatti, è stato offerto anche a Lazio e Fiorentina. Maurizio Sarri lo conosce bene e, in caso di addio di Manuel Lazzari, potrebbe beneficiare di un elemento prezioso e che si inserirebbe nel suo calcio. E’ un ottimo profilo anche per la Fiorentina che con lui colmerebbe il vuoto a destra con un calciatore affidabile e che conosce bene la Serie A. Tripla pista, dunque, per Zappacosta, con l’Inter che resta comunque alla finestra, a caccia del sostituto di Hakimi.