L’Inter, Interspac e l’azionarato popolare: l’idea e l’annuncio dell’economista Carlo Cottarelli sul futuro dei nerazzurri

L’inizio di una nuova era, o almeno un tentativo convinto. Il noto economista Carlo Cottarelli ha raccolto la presidenza del progetto ‘INTERSPAC‘, per avviare un azionarato popolare che porti i tifosi al centro del futuro nerazzurro: “E’ un iniziativa nata già da due anni e mezzo – spiega Cottarelli ai microfoni di CMIT TV – Siamo partiti con 16 soci, adesso abbiamo rilanciato il progetto dopo le difficoltà economiche dell’Inter. Abbiamo coinvolto personaggi famosi e lanciato un sondaggio tra i tifosi. Ad oggi, posso dire che abbiamo ricevuto già 35mila adesioni”.

Un progetto che porterebbe all’Inter dei grossi vantaggi: “Oltre a creare un legame più stretto con la tifoseria, la partecipazione economica dei supporters significherebbe raccogliere risorse per poi riutilizzare – spiega Cottarelli – E quindi risparmiare decine di milioni anno dopo anno che possono essere usati per rinforzare la squadra”. Nulla che, però, la stessa società meneghina non sappia: “Abbiamo informato l’Inter da tempo. Il questionario per i tifosi rimane attivo sino alla metà di luglio. Per i tifosi la quota minima dovrebbe essere tra i 500 e 1000 euro”.