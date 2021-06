Il Milan punta a un colpaccio nella Liga in vista della prossima stagione: acquisto a rischio, occhio all’inserimento dell’Inter

Tensione elevata in casa Milan. La squadra di Pioli ha perso in poco tempo a parametro zero Donnarumma e Calhanoglu, due pedine fondamentali nello scacchiere del tecnico. Oltre al danno anche la beffa, con il trequartista andato all’altra sponda di Milano. Maldini si è già assicurato il sostituto del giovane estremo difensore, prelevando il cartellino di Maignan dal Lille. Adesso il direttore tecnico è alla ricerca del rimpiazzo dell’ex Bayer Leverkusen in sede di calciomercato e, nelle ultime ore, è cominciato a circolare il nome di Philippe Coutinho del Barcellona.

Il brasiliano non rientra più nei piani dei blaugrana e gli spagnoli stanno cercando al giocatore una sistemazione. La sua esperienza (anche in Serie A) e la sua qualità possono certamente aiutare il Milan a non rimpiangere Calhanoglu. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2023 e la valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro. L’unica soluzione percorribile – al fine di evitare un’importante perdita – sembra quella del prestito, visto soprattutto l’infortunio che ha costretto Coutinho a stare lontano dai campi per diverso tempo.

Calciomercato Milan, allarme Coutinho: si inserisce l’Inter

Il Barcellona avrebbe aperto, quindi, al trasferimento a titolo temporaneo. Ma per il trequartista classe ’92 c’è una folta concorrenza. Stando a quanto riferisce ‘Sport.es’, anche l’Inter starebbe valutando la pista in questione. I nerazzurri accetterebbero solo un prestito con diritto di riscatto. Sarebbe un ritorno clamoroso, visto che Coutinho ha già militato nelle fila nerazzurre agli inizi della sua carriera.

Oltre alla ‘Beneamata’, bisogna registrare anche la possibile presenza del Leicester nella corsa al calciatore. Il grande sogno di Coutinho, inoltre, sarebbe il ritorno al Liverpool, ma i ‘Reds’ sono già al completo in quella zona di campo e il colpo non è nei piani di Klopp. Occhio al nuovo sgarbo dell’Inter al Milan.