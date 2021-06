Termina il match tra Italia e Austria, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: gli azzurri volano ai quarti, il tabellino dell’incontro

È da poco terminato il lungo match tra Italia e Austria, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Non sono bastati i 90 minuti di gioco regolamentari per decretare il vincitore della sfida. Le due nazionali sono arrivate fino ai tempi supplementari, dove gli azzurri di Mancini hanno sbloccato l’incontro e successivamente agguantato il raddoppio nel primo tempo supplementare. Ci ha pensato Federico Chiesa – subentrato a Berardi – a realizzare il gol dell’1-0. Poco dopo arriva anche il gol dell’ormai solito Matteo Pessina da una mischia in area di rigore.

Nel secondo tempo supplementare Kalajdzic accorcia le distanze, ma l’Austria deve arrendersi al gruppo di Mancini. L’Italia vola ai quarti di finale insieme alla Danimarca, che ha battuto in giornata il Galles 0-4. Affronterà una tra Belgio e Portogallo, che si sfideranno domani alle ore 21:00.

Di seguito il tabellino del match.

Italia-Austria 2-1

95′ Chiesa (I), 105′ Pessina (I), 114′ Kalajdzic (A)

NOTE: Ammoniti: 2′ Arnautovic (A), 50′ Di Lorenzo (I), 51′ Barella (I), 103′ Hinteregger (A)

Espulsi:-