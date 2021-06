L’ex Managing Director della Juventus, Fabio Paratici ora al Tottenham, potrebbe mettere le mani su un desiderio di Allegri

Non solo Locatelli, che la Juventus è pronta a prendere presto per circa 30 milioni di euro più una se non due contropartite tecniche (Dragusin tra queste), in questa sessione estiva di calciomercato a Torino potrebbe sbarcare anche un altro centrocampista. Questo più esperto a livello internazionale e quindi più ‘anziano’ rispetto al classe ’99 cresciuto nel Milan. A tal proposito si fa sempre il nome dell’ex Pjanic, che al Barcellona ha già le settimane contate, ma soprattutto quello di Corentin Tolisso. Pure il francese classe ’94 è un ‘pallino’ di Allegri, inoltre è in scadenza col Bayern a giugno 2022 e ciò può senz’altro favore un suo trasferimento, in Italia così come in un altro Paese a condizioni economiche favorevoli. Per altro Paese ci riferiamo nello specifico all’Inghilterra, poiché su di lui potrebbe piombare a breve nientemeno che il Tottenham dell’ex Paratici.

Proprio quel Paratici che due anni fa si spese molto per il licenziamento di Allegri e che lo stesso ha poi inciso nel suo siluramento – ‘torno se lui va via’ – dopo undici anni di Juve. Paratici ora agli ‘Spurs’ potrebbe mettere sul piatto una proposta da 18-20 milioni cash o tentare la via dello scambio per mettere ko ‘La Vecchia Signora’ e fregare il ‘nemico’ livornese.

LEGGI ANCHE >>> CMWEB | Calciomercato Juventus, dopo Ronaldo: doppio intrigo con il Bayern

LEGGI ANCHE >>> ESCUSIVO | West Ham, rinnovo Yarmolenko: futuro già deciso

Calciomercato Juventus, Tolisso e i troppi infortuni

Tolisso è un centrocampista bravo in entrambe le fasi di gioco, potrebbe essere il partner giusto di Locatelli, che ha già un accordo coi bianconeri. In questi anni al Bayern, però, ha dimostrato una fragilità muscolare che la Juve deve senz’altro tener conto.

A.R.