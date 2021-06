Il Milan vede sfuggire la possibilità di chiudere l’affare per il centravanti inglese che è pronto a tornare all’Aston Villa

Il Milan è a caccia di un attaccante che possa far rifiatare Ibrahimovic nell’arco della stagione, sopratutto visto l’impegno in più della Champions. Sono tanti i nomi che circolano, uno su tutti quello di Olivier Giroud che per caratteristiche ed esperienza, rappresenterebbe il profilo adatto per sostituire Ibra. Ovviamente il sogno dei rossoneri resta Dusan Vlahovic che rappresenta quel tipo di centravanti fisico e tecnico che farebbe al caso del Milan, oltre ad essere un classe 2000. Tra gli attaccanti giovani che la società segue ormai da diverso tempo c’è anche il classe ’97 del Chelsea Tammy Abraham.

Calciomercato Milan, addio Abraham: torna all’Aston Villa

Il centravanti inglese non rientra nei piani di Thomas Tuchel che gli ha sempre preferito Werner e Havertz. Lui che era esploso sotto la guida di Frank Lampard, si ritrova ai margini del progetto dei Blues ed è pronto a cambiare aria per rimettersi in gioco. Il Milan lo segue da diverso tempo ma secondo quanto riportato da ‘mirror.co.uk’, Abraham sembra destinato a rimanere in Premier League: la sua prossima destinazione, infatti, sarà l’Aston Villa, sua ex squadra nella stagione 2018-19 che è disposta a sborsare circa 40 milioni di euro.

Dalla cessione mostre ormai certa d Jack Grealish al Manchester City, l’Aston Villa ricaverebbe una somma talmente elevata da potersi assicurare Abraham, battendo anche la concorrenza di un club blasonato come il Milan ma anche di West Ham e Crystal Palace che avevano provato ad avvicinarsi al giovane attaccante londinese, senza mai riuscire ad arrivare alla cifra richiesta dal Chelsea.