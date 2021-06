La Juventus cerca di vendere il centrocampista e spunta una proposta a sorpresa verso l’Inter: arriva la risposta

La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e ha le idee ben chiare sul da farsi dopo un’annata più che difficile. I bianconeri ora stanno programmando le possibili uscite per poi pianificare le entrate e fin qui non sono state ancora effettuate delle operazioni. Tra i calciatori in uscita c’è anche Ramsey e per lui sarebbe spuntata una proposta a sorpresa.

Secondo quanto riportato da ‘Interlive.it’, infatti, il calciatore gallese sarebbe stato offerto all’Inter negli ultimi giorni. Il gallese però non dà garanzie a livello fisico e per questo non sembra interessare. Il suo ingaggio da 7 milioni inoltre è eccessivo per il budget nerazzurro che preferirebbe spendere quei soldi per altri calciatori.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: proposta shock all’Inter

I bianconeri dunque cercano una nuova sistemazione per Aaron Ramsey e la proposta all’Inter non sembra andare a buon fine. I nerazzurri hanno appena strappato Calhanoglu dai rivali del Milan ma non faranno lo stesso per quanto riguarda il gallese, visto che rendimento e costi sono sicuramente differenti.

Ramsey non ha fatto malissimo in questo Europeo ma ieri è uscito dopo il pesante ko con la Danimarca per 4-0 e ora può concentrarsi sul futuro e la scelta della nuova squadra.