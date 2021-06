La Juventus vuole sfruttare occasioni importanti in attacco e ora pensa a un calciatore a sorpresa che sta impressionando in questo Europeo

La Juventus non smette di lavorare sul calciomercato e continua a osservare anche l’Europeo per sfruttare eventuali occasioni. I bianconeri potrebbero mettere nel mirino Kasper Dolberg, autore di una straordinaria doppietta ieri negli ottavi contro il Galles, che poi è stata vinta per 4-0 dalla sua Danimarca.

Il calciatore classe 1997 ha una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro e ha un contratto con il Nizza fino al 2024. Il calciatore è un uomo Adidas ed è stato proposto come opzione ai bianconeri per ringiovanire il reparto offensivo e garantire comunque un’alternativa importante in attacco.

La punta centrale ha realizzato sei reti nell’ultimo campionato di Ligue 1 e ora non vuole smettere di impressionare all’Europeo.