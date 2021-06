L’Italia conquista il pass per i quarti di finale dell‘Europeo ma non mancano le polemiche per alcune giocate: c’è l’analisi

Nonostante le tante difficoltà probabilmente non previste, l’Italia si è conquistata l’accesso ai quarti di finale battendo ai tempi supplementari l’Austria per 2-1 negli ottavi dell’Europeo. Gli azzurri hanno rischiato soprattutto nella ripresa ma dopo i tempi regolamentari sono riusciti a sbloccare il match e metterlo in cassaforte.

Il giornalista Fabio Ravezzani ha parlato sui social della prestazione degli azzurri commentando in particolare il rendimento di alcuni singoli come Gianluigi Donnarumma. “Gigio a farfalle salvato dal Var, poi un miracolo”, ha detto Ravezzani parlando del gol subito al 64′ poi annullato dal Var per una posizione di fuorigioco.

Italia, Ravezzani: “Donnarumma a farfalle, Berardi molto male”

Il giornalista poi ha parlato anche in generale della gara della Nazionale: “Ci siamo presi un bello spavento. L’Italia non ha il fuoriclasse per vincere le partite storte. Ci pensa Chiesa (che Mancini mette tardi), male Insigne, Bonucci, Immobile. Ottimo Pessina. Austria: ok Laimer e Kalajdzic (bravo!)”.

“Molto male anche Berardi“, conclude Ravezzani la sua opinione sulla gara di ieri con evidenziando il fatto che l’esterno destro non ha brillato.