Calciomercato Milan, affondo per Theo Hernandez | Scambio con l'ex Inter

Il Milan potrebbe subire l’assalto a Theo Hernandez nelle prossime settimane. La big è pronta a fare sul serio con una doppia contropartita

Le prossime sul calciomercato saranno settimane particolarmente intense per tutte le big internazionali, alla ricerca dei colpi migliori per rimpolpare le proprie rose. In questa fase della sessione, uno dei ruoli più caldi è quello degli esterni e in particolare dei terzini. Nelle ultime settimane, è stato Achraf Hakimi a dominare la scena. Dopo una grande stagione con la maglia dell’Inter, il laterale marocchino è pronto a dire addio per passare al PSG.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Milan, derby per il fantasista | Colpo in Serie A!

La big di Ligue 1, con un’offerta da 70 milioni totali sul piatto, hanno convinto l’Inter a cedere l’esterno. Non è, però, l’unica operazione che potrebbe andare a segno proprio in favore del club transalpino. Il PSG è assolutamente scatenato e dopo aver rinforzato la fascia destra con uno dei migliori interpreti nel ruolo, potrebbe tentare il grande colpo anche a sinistra. Lo sguardo, dopo l’acquisto a zero di Gianluigi Donnarumma, torna forte in casa Milan e in particolare su Theo Hernandez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, dalla Spagna: ritorno clamoroso | Altro ‘sgarbo’ al Milan

Calciomercato Milan, assalto del PSG a Theo Hernandez: doppia contropartita

Hernandez ha vissuto due stagioni devastanti sulla fascia sinistra del Milan, configurandosi come uno dei laterali mancini migliori del campionato. Piace non poco al PSG, ma la sua valutazione non è affatto bassa e si aggira attorno ai 60 milioni di euro. Dopo le spese pazze delle ultime settimane, i transalpini potrebbero tentare di abbassare il costo cash con l’inserimento nell’affare di due contropartite. Si tratta di Rafinha, vecchia conoscenza del campionato italiano, in cui ha militato nell’Inter in prestito, e Kurzawa. La valutazione del centrocampista è sui 15 milioni, mentre il terzino è valutato sui 12. Servirà comunque una parte cash importante, dunque, per chiudere un’affare che potrebbe scuotere il calciomercato del Milan e di tutta la Serie A.