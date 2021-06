È in corso il match tra Olanda e Repubblica Ceca, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020: espulso de Ligt nel secondo tempo

È alle battute finali il match tra Olanda e Repubblica Ceca, valido per gli ottavi di finale di Euro 2020. Gli uomini guidati da de Boer stanno perdendo il match 0-2 e, come se non bastasse, è arrivata anche l’espulsione per il difensore della Juventus Matthijs de Ligt. Al 52′ il centrale tocca il pallone con le mani – da ultimo uomo – nel tentativo di frenare l’avanzata offensiva di Patrick Schick. Inizialmente l’arbitro opta per l’ammonizione, che diventa cartellino rosso in seguito a una review al Var.

Si tratta del primo calciatore olandese a ricevere un cartellino rosso agli Europei da John Heitinga nel 2004, anche in quel caso contro la Repubblica Ceca.