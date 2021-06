La Juventus viene tentata dal Barcellona che pensa a un big bianconero e propone uno scambio

La Juventus è a caccia di un colpo di mercato in attacco che possa riportare la squadra ad essere realmente competitiva su più fronti. Tra i giocatori che stimolano la fantasia dei bianconeri c’è anche Philippe Coutinho. Il brasiliano ex Inter ha perso, in parte, il suo smalto, quello che gli aveva consentito di diventare un trascinatore al Liverpool. Per lui, però, rimane aperto lo scenario che lo vedrebbe riapprodare in Italia, dopo le esperienze in Spagna e Germania.

Calciomercato Juventus, il Barcellona offre Coutinho ai bianconeri

Sia Inter che Milan si sono avvicinate al giocatore. L’Inter lo avrebbe riportato volentieri a Milano, anche se l’ingaggio ha un po frenato i nerazzurri che hanno optato per una situazione più economica come Hakan Calhanoglu, arrivato a parametro zero dal Milan. Proprio i rossoneri stanno monitorando sia James Rodriguez che Coutinho per rimpiazzare il 10 turco sulla trequarti campo. Da quando è tornato al Barcellona, il brasiliano non ha mai ritrovato la sua condizione migliore, complici i problemi fisici che lo hanno ostacolato.

Il suo contratto scade nel 2023 e con gli arrivi in Catalogna di Sergio Aguero e Memphis Depay, la partenza sembra inevitabile. Il giocatore, però, potrebbe essere destinato a vestire la maglia della Juventus: Il Barcellona offrirebbe Coutinho per arrivare a Matthijs De Ligt, considerato incedibile dai bianconera ma assistito da Mino Raiola che si trova in ottimi rapporti con il presidente dei blaugrana, Joan Laporta. La ‘Vecchia Signora’ valuta circa 75 milioni di euro l’ex Ajax, i catalani valutano, invece, 60 milioni l’ex Inter. Il Barcellona aggiungerebbe una parte cash per arrivare alla cifra richiesta dalla Juve. Massimiliano Allegri sta pensando alla possibilità che lo scambio si concretizzi. Nonostante l’interesse per il trequartista brasiliano di Inter e Milan, sembra che il Barcellona spinga per chiudere l’affare con la Juventus.