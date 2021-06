Il Tottenham di Fabio Paratici prepara un doppio sgarbo alla Juventus: pronti 150 milioni per due big, ma i bianconeri blindano Chiesa

La Juventus medita sul mercato in attesa di affondare il primo colpo ufficiale. La conferma di Alvaro Morata al centro dell’attacco è solo l’antipasto di una sessione che si preannuncia scottante. Il club bianconero, oltre alle operazioni in entrata, deve guardarsi anche dalle possibili uscite: il Tottenham dell’ex Fabio Paratici potrebbe infatti rifilare un doppio sgarbo alla dirigenza torinese.

Paratici vuole infatti allestire una rosa competitiva per far tornare il Tottenham ai vertici della Premier League dopo una stagione amara conclusa appena al settimo posto. Le risorse economiche per fare mercato ci sono ed arrivano dalla cessione di Harry Kane per 150 milioni di Euro con probabile destinazione Manchester City. Un bel bottino che l’ex Juventus saprebbe già come spendere.

Il primo investimento sarebbe per Gabriel Jesus, attaccante del City classe 1997 che si ritroverebbe chiuso proprio da Kane. Il centravanti ha un contratto sino al 2023 ed un valore di mercato di circa 65 milioni. Autore di nove gol nell’ultimo campionato, è nel mirino di Cherubini che però non potrebbe battere la concorrenza degli ‘Spurs’. La Juventus vedrebbe così sfumare un obiettivo di mercato, ma non è finita qui.

Calciomercato Juventus, doppio sgarbo da Paratici

Il Tottenham sarebbe infatti interessato anche a Federico Chiesa, protagonista assoluto della vittoria dell’Italia contro l’Austria ad Euro 2020. L’esterno va in scadenza il prossimo anno, ma ha un valore di circa 80 milioni di euro. Mister Allegri non ha alcuna intenzione di privarsene dopo una stagione da nove gol e nove assist in Serie A e la Juventus lo reputa incedibile. Occhio, però, alle mire dell’ex Paratici, pronto al ‘doppio’ sgarbo.