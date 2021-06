Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora in bilico. Il campione portoghese prenderà una decisione dopo l’eliminazione da Euro2020

Una situazione da risolvere in pochi giorni. Cristiano Ronaldo potrebbe così prendere una decisione circa il suo futuro dopo che è stato eliminato da Euro2020. Il Portogallo non è riuscito a superare agli ottavi l’ostacolo Belgio: decisiva la rete di Thorgan Hazard. Ora il campione portoghese dovrà così comunicare alla dirigenza bianconera la sua scelta: se continuerà o meno la sua avventura con la società torinese. Il club italiano è già al lavoro per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: con il suo ritorno in panchina, tante dinamiche cambieranno completamente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio in Europa | Triangolo con Real e Psg

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole andare via: lo scambio!

Secondo le prime indiscrezioni Ronaldo è ancora in dubbio sul da farsi: il suo contratto è in scadenza nel giugno 2022, ma lo stesso campione portoghese vorrebbe accelerare il suo addio chiedendo al noto agente, Jorge Mendes, di andar via con la possibile destinazione Parigi. Il PSG l’ha monitorato già in passato, ma ora potrebbe esserci lo sblocco delle trattative dopo l’eliminazione ad Euro2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a centrocampo | Proposta shock alla rivale

Il club francese, però, direbbe di no allo scambio con Mauro Icardi vista che la valutazione dell’attaccante argentino è più del doppio rispetto a quella di Ronaldo. L’idea suggestiva potrebbe esserci con l’inserimento nell’affare di Di Maria o Rafinha, valutati circa 25-30 milioni di euro, la stessa cifra del portoghese.

La Juventus vorrebbe trattenerlo per un’altra stagione prima della fine del contratto. Cristiano Ronaldo sarebbe anche entusiasta di una nuova avventura per tornare a trionfare in campo europeo con una big. Tutto sarà più chiaro a partire dai prossimi giorni con la decisione ufficiale che sarà comunicata alla dirigenza bianconera. Ronaldo resta o andrà via?