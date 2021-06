Il Real Madrid punta a firmare due big della Serie A a costo zero tra un anno: si tratta di due pezzi grossi di Milan e Juventus

Il Real Madrid è alla ricerca di giocatori cosiddetti ‘free agent’ che possano firmare a costo zero. Uno di questi è David Alaba che ha già firmato con i blancos gratis. Florentino Perez è a caccia di altre operazioni di questo tipo e tra i vari giocatori in giro per l’Europa che andranno in scadenza e che piacciono al club madrileno ci sono Leon Goretzka e Franck Kessié. Entrambi andranno in scadenza nel 2022 rispettivamente con Bayern Monaco e Milan e il Real ci sta pensando.

Calciomercato, il Real punta Kessié e Dybala a costo zero

Il centrocampista rossonero viene valutato circa 50 milioni di euro. Il suo valore di mercato si è alzato notevolmente dopo la grande stagione disputata, condita da 14 gol e 6 assist. Il Milan lo considera fondamentale nello scacchiere di Pioli ma rischierebbe di perderlo a costo zero il prossimo anno, visto l’occhio vigile del Real Madrid. Ecco perché la società potrebbe pensare di sacrificarlo in questa finestra di mercato per riuscire a incassare almeno una cifra importante da poter reinvestire.

Nella lista del Real Madrid, secondo quanto riporta ‘Defensacentral.com’, sarebbe finito anche Paulo Dybala. L’attaccante argentino non sembra intenzionato a rinnovare con la Juventus e, alla luce del contratto in scadenza nel 2022, potrebbe decidere di aspettare un anno per poi accasarsi al Real. I bianconeri proveranno a venderlo in questa sessione per non perderlo a costo zero, anche se con il ritorno di Massimiliano Allegri, l’ex Palermo potrebbe tornare ad essere un perno della ‘Vecchia Signora’. Intanto i blancos stanno alla porta aspettando di firmare la ‘Joya’ da free agent tra un anno.