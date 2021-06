Calciomercato estivo che potrebbe infiammarsi intorno al triangolo a centrocampo tra Juventus, Real Madrid e PSG: parte tutto da Sergio Ramos

Il marcato dei calciatori a parametro zero sta infiammando questa sessione estiva di calciomercato. Uno dei nomi più pregiati che cambierà casacca e lascerà il Real Madrid a titolo gratuito sarà Sergio Ramos, ormai ex capitano dei ‘Blancos’. Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, il difensore spagnolo sembrerebbe destinato ad approdare al PSG per disputare la prossima stagione.

Il centrale difensivo però potrebbe non essere l’unico a lasciare Madrid per trasferirsi a Parigi. Infatti vorrebbe convincere il compagno di squadra Casemiro a raggiungerlo alla corte parigina. L’affare potrebbe far partire una girandola di centrocampisti che interesserebbe anche la Juventus.

Calciomercato Juventus, Casemiro raggiunge Ramos al PSG: triangolo con Verratti e Bentancur

Un triangolo a centrocampo potrebbe scaldare il calciomercato estivo. Sergio Ramos potrebbe infatti convincere Casemiro a raggiungerlo al PSG. Così i parigini potrebbero dare il via libera alla Juventus per l’acquisto a centrocampo di Marco Verratti, vecchio pallino bianconero.

A cercare un nuovo centrocampista così sarebbe proprio il Real Madrid, che con l’approdo di Verratti in bianconero potrebbero pensare a Rodrigo Bentancur. Il calciatore uruguaiano potrebbe a sua volta essere lasciato partire dai bianconeri visto il rinforzo arrivato da Parigi. Un giro di centrocampisti che accontenterebbe e rinforzerebbe i tre top club.