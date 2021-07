Cacci all’attaccante per il Milan che continua a trattare per Giroud ma potrebbe virare su un altro attaccante della Premier

Il Milan è alla ricerca di un attaccante che possa rappresentare un’alternativa valida a Zlatan Ibrahimovic. Sono diversi i profili che la società sta monitorando, in particolare Olivier Giroud che per caratteristiche rappresenta l’attaccante ideale per il gioco di Stefano Pioli. Anche Tadic, attaccante dell’Ajax, è un nome caldo in casa Milan ma secondo i bookmakers un nuovo centravanti in orbita rossonera.

Calciomercato Milan, salgono le quotazioni di Vardy

I bookmakers sono scatenati e quotano anche il possibile arrivo al Milan di Jamie Vardy. Il bomber inglese potrebbe lasciare il Leicester dopo 9 anni e salgono le quote che lo vedrebbero in rossonero. L’attaccante ha 34 anni ma dimostra ancora di essere una garanzia sotto porta, come dimostrano i suoi 15 gol nell’ultima stagione di Premier League.

Vardy ha un contratto con il Leicester fino al 2023 e vista l’età il club inglese chiederebbe circa 10 milioni di euro. Un’operazione fattibile e piuttosto economica per il Milan che valuta la situazione di Vardy con le Foxes. Jamie Vardy può diventare la prima alternativa a Giroud per l’attacco.