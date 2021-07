L’Inter pensa alla cessione di un attaccante per fare cassa: Mino Raiola propone il suo assistito alla Juventus

L’Inter si prepara a incassare circa 72 milioni di euro dalla cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain, una cifra che permette alla società di respirare e provare a mettere in piedi una strategia per il mercato in entrata. L’a.d Beppe Marotta proverà anche a cedere alcuni giocatori che non rientrano nei piani tecnici di Simone Inzaghi, tra cui Joao Mario e Matias Vecino. Tra i possibili partenti potrebbe esserci anche Andrea Pinamonti.

Calciomercato Inter, Raiola propone Pinamonti alla Juventus

Il centravanti classe ’99 ha trovato pochissimo spazio durante l’ultima stagione con Antonio Conte e ha voglia di rifarsi. Il suo agente, Mino Raiola, starebbe pensando di proporlo alla Juventus, in caso di permanenza di Cristiano Ronaldo. Pinamonti diventerebbe l’attaccante giovane da inserire a partita in corso che potrebbe aiutare a far rifiatare il portoghese ma prima i bianconeri devono valutare con attenzione la situazione legata a CR7.

Il d.s. Cherubini aprirebbe solo al prestito con riscatto senza obbligo. L’affare è complicato poiché l’Inter chiede una cifra tra i 13 e i 15 milioni di euro per liberarlo. I nerazzurri si libererebbero di un ingaggio di circa 2 milioni l’anno per un giocatore quasi mai utilizzato. In quel caso Marotta andrebbe a caccia, con tutta probabilità, di un attaccante giovane da inserire in rosa come quarta punta. Lo scenario è piuttosto complicato ma Mino Raiola ha sempre mille risorse da utilizzare.