Il Manchester United non si ferma a Sancho e monitora un centrocampista della Juventus: possibile scambio all’orizzonte

Il Manchester United ha chiuso il suo primo colpo estivo. Dopo un anno di inseguimento i Red Devils sono riusciti a trovare l’accordo per l’acquisto di Jadon Sancho che si trasferirà in Inghilterra per 85 milioni di euro. L’ormai ex Borussa Dortmund non sarà, però, l’unico colpo di mercato dello United.

Durante la sfida di Euro2020 tra Francia e Svizzera, era presente allo stadio un osservatore dello United per monitorare Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, come riportato da dailystar.co.uk’, è nel mirino dei Diavoli Rossi che vogliono puntare in grande. La sua avventura alla Juventus non si è rivelata all’altezza delle aspettative, anche se in alcuni momenti della stagione Rabiot è riuscito a mettere in mostra le sue qualità in maniera netta.

Calciomercato Juventus, scambio con lo United

Il Manchester United sta sondando il terreno per il centrocampista ex Psg. La Juventus aprirebbe la cessione ma solo a determinate condizioni. Nell’affare tra i due club potrebbe rientrare un altro francese, Anthony Martial, reduce da una stagione non troppo brillante con appena 4 gol realizzati in Premier League. L’ex attaccante di Monaco e Lione rischia di essere chiuso dall’arrivo di Jadon Sancho e potrebbe spingere per il trasferimento.

Lo scambio tra Juventus e Manchester United è una possibilità concreta: i Red Devils vogliono Rabiot per rinforzare il centrocampo, i bianconeri cercando un attaccante. I presupposti sono ottimi per intraprendere una trattativa. La discrepanza tra i due cartellini è minima: Rabiot viene valutato circa 25-30 milioni di euro, Martial invece circa 35. I Red Devils potrebbero chiedere alla ‘Vecchia Signora’ un piccolo conguaglio economico per colmare la distanza tra i due cartellini.