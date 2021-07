Calciomercato Inter, sfida al Milan | Si tratta per Matias Vina

L’Inter e il Milan si sfidano per l’acquisto di Matias Vina dal Brasile: il suo procuratore ha in programma un viaggio in Europa

Sono numerosi i giovani talenti che dal Sudamerica potrebbero approdare in Europa. Uno di questi è Matias Vina, terzino sinistro di proprietà del Palmeiras. Uruguaiano classe ’97, è impegnato in Copa America con la sua nazionale, del quale il maestro Tabarez ne ha fatto un titolarissimo. Arrivato a quasi 24 anni, sembra arrivato il momento del grande salto. Tante sono le squadre interessate, dalla Serie A e non solo. Matias Vina giocherà i quarti della Copa contro la Colombia tra un paio di giorni: una grande vetrina per mettere in mostra il suo valore.

Milan-Inter, sfida per Matias Vina

Secondo quanto riferito da Bruno Andrade, giornalista di ‘UOL Esporte‘, ci sono squadre italiane interessate a Matias Vina. Potrebbe accendersi il derby tra Inter e Milan, entrambe alla ricerca di un terzino sinistro giovane e di qualità. Ma è interessato anche il Napoli, con la probabile cessione di Mario Rui al Galatasaray, vuole rinforzare la corsia.

All’estero, Matias Vina è apprezzato dal Porto, che non ha ancora formulato un’offerta. Il Palmeiras chiede almeno 12 milioni di euro per lasciar andare via il giocatore. Il suo agente ha in programma un viaggio in Europa per tutte le valutazioni del caso.