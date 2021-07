Calciomercato Juventus, intreccio con l'Inter | Ritorno su Skriniar

La Juventus potrebbe ritornare su un vecchio obiettivo per la difesa: intreccio con l’Inter con Skriniar in uscita

I destini di Juventus e Inter sul calciomercato potrebbero nuovamente incrociarsi. I bianconeri sono alla ricerca di nuovi colpi in difesa, viste le partenze di Demiral e Rugani e le condizioni fisiche di Chiellini, non sempre al top. L’obiettivo è quello di prendere un centrale di sicura affidabilità e potrebbe esserci un ritorno di fiamma per Toby Alderweireld, ieri in campo con la maglia del Belgio contro l’Italia. Al Tottenham ha disputato una buona stagione, ma dopo Euro 2020 potrebbe andar via.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto di Tuchel | Incedibile per i bianconeri

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, Belgio-Italia 1-2: Barella ed Insigne show | Il tabellino

Juventus, intreccio con l’Inter: occhio a Skriniar

Secondo quanto riferito da ‘90min.com‘, Alderweireld ha chiesto la cessione al Tottenham, che potrebbe verificarsi alla fine dell’Europeo per 10-15 milioni di euro. Su di lui ci sono club italiani e inglesi, oltre all’Ajax, sua ex squadra. In passato la Juventus ha manifestato un interesse, che potrebbe diventare concreto nel corso di questa sessione di mercato Paratici, ora direttore sportivo degli Spurs, si ritroverebbe a dover acquistare un nuovo difensore centrale.

L’offensiva potrebbe essere piazzata per Milan Skriniar, che sarebbe il secondo big ceduto dall’Inter dopo Hakimi. Lo slovacco è stato cercato dal Tottenham anche l’anno scorso: la sua valutazione si aggira intorno ai 60-70 milioni di euro e Marotta non fa sconti. Un intreccio niente male con la Juve.