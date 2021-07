Calciomercato, Milan su Schick | Colpo ideale per Ibrahimovic

Il futuro di Patrik Schick potrebbe presto essere indirizzato nuovamente verso l’Italia, con il Milan pronto all’assalto. Analizziamo il tandem con Ibrahimovic e non solo

Il Milan pensa al futuro e alle prospettive che presto potrebbero concretizzarsi sul calciomercato, a caccia dei nomi giusti per migliorare la rosa. I rossoneri lavorano, in particolare, sulla seconda punta o il trequartista che dovranno affiancare Zlatan Ibrahimovic e gli esterni d’attacco nella manovra offensiva rossonera. Tanti nomi sono in via di valutazione da parte del club milanese e anche con caratteristiche molto diverse.

Si parla di trequartisti puri come Damsgaard e Ziyech, ma anche di nomi più offensivi che possa affiancare Ibrahimovic in attacco, come Dusan Tadic e Patrik Schick. In particolare, quest’ultimo ha vissuto un momento d’oro con la maglia della Repubblica Ceca a Euro 2020. Ha mostrato qualità straordinarie in fase realizzativa e sotto il profilo del gioco, mettendosi in mostra come uno dei migliori talenti in circolazione all’interno del torneo e non solo. Se ne parla ormai da anni, visti anche i trascorsi non proprio lieti alla Roma, ma parliamo di un classe 1996 che ora sta arrivando a piena maturazione e potrebbe configurarsi come colpo ideale per i rossoneri.

Calciomercato Milan, Schick da affiancare a Ibrahimovic: cifre e dettagli

Il bomber ha letteralmente dominato a Euro 2020, segnando 5 gol in 5 partite. Attualmente milita nel Bayer Leverkusen, club con cui ha un lungo contratto fino a giugno 2025. Dal punto di vista tattico, la sua duttilità gli permetterebbe di essere particolarmente prezioso per Pioli. Occuperebbe gli spazi al fianco di Ibrahimovic, sfruttando le sue sponde, ma all’occorrenza potrebbe anche abbassarsi a cucire il gioco per poi attaccare la profondità. Inutile sottolineare che farebbe il meglio anche al posto di Ibra, come prima punta pura. La sua valutazione si aggira sui 35-40 milioni di euro, come richiesta per il cartellino.