Calciomercato Juventus, i bianconeri cercano un rinforzo di primo livello per la mediana: Simeone scarica il big, la situazione

Momento di attesa in casa Juventus. A breve potrebbero arrivare altre novità in merito al calciomercato bianconero, ma probabilmente bisognerà attendere la fine di Euro 2020 per passi decisivi. La triade composta da Agnelli, Allegri e Cherubini sta facendo ragionamenti sulla rosa a 360 gradi. Ci saranno interventi sia in entrata, che in uscita. Un peso rilevante è dato senza dubbio dalla situazione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese si è dovuto arrendere con la sua nazionale al Belgio di Lukaku, vedendosi costretto ad abbandonare l’Europeo agli ottavi di finale. Ora un po’ di riposo e, poi, la decisione sul futuro alla ‘Vecchia Signora’, con il tecnico livornese che non lo ritiene più indispensabile nel suo progetto. Dal ritorno dell’ex Milan, infatti, le probabilità di un addio anticipato rispetto alla naturale scadenza di contratto – giugno 2022 – sono aumentate sensibilmente.

Per quanto riguarda gli acquisti, il primo pensiero è il centrocampo. Il nome principale in questo senso è Manuel Locatelli del Sassuolo. La Juve sta sondando il terreno per mettere in piedi l’operazione più vantaggiosa possibile con i neroverdi, che chiedono almeno 30-35 milioni di euro per il proprio gioiello. Nel mirino dei piemontesi, però, c’è anche Saul dell’Atletico Madrid da diverso tempo. Lo spagnolo non rientra più nei piani dei Colchoneros di Simeone, che – come riferisce ‘Todofichajes.com’ – aspettano offerte da altri club nei prossimi giorni. Ma la concorrenza in Europa per il classe ’94 fa spavento.

Calciomercato Juventus, Saul dice addio all’Atletico: super concorrenza

Tutti pazzi per Saul. Il giocatore è attualmente impegnato con la Spagna agli Europei, ma al termine della competizione diverse grandi compagini potrebbero tentare l’assalto. In particolare, l’ex Rayo Vallecano piace al Manchester City, al PSG e al Bayern Monaco. I ‘Citizens’ sembrano essere in vantaggio al momento. I parigini, invece, avrebbero dato priorità al colpo Pogba dal Manchester United – sogno della Juve – ma l’affare è complicato e Saul pare essere la prima alternativa.

L’interesse dei tedeschi, infine, è grande, ma non sembrano intenzionati a pagare la cifra richiesta dai biancorossi di 50 milioni di euro. Potrebbero, perciò, provare a prenderlo durante le fasi finali del calciomercato. Il contratto del centrocampista scadrà a giugno 2026. Super concorrenza per Saul, la Juventus resta vigile.