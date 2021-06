Calciomercato Juventus, Varane in bilico | Il nuovo piano del Real

La Juventus valuta il futuro di Raphael Varane con grande attenzione sul calciomercato. Un nuovo segnale importante arriva direttamente da Carlo Ancelotti

La Juventus ragiona sul calciomercato per trovare i profili giusti per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Diverse operazioni importanti dovranno concretizzarsi sul per ridare forma alla compagine torinese. Un piano per il futuro che vedrà acquisti mirati e diversi profili giovani e di qualità per rimpolpare la rosa a disposizione del tecnico livornese.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dietrofront clamoroso | Il big non si muove!

Un nome che di recente è circolato spesso in ottica bianconera è sicuramente quello di Raphael Varane. Il difensore centrale ha il contratto in scadenza fino al 2022 e non ha ancora accettato la proposta di rinnovo da parte del suo attuale club. Una situazione che va avanti ormai da diverse settimane e che non piace affatto alla dirigenza del Real Madrid, che non vorrebbe tirarla ulteriormente per le lunghe per la permanenza del centrale francese. Proprio per questo, il mercato in difesa per il Real Madrid appare in grande fermento e potrebbe vedere la concretizzazione di un colpo importante in entrata.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il Real ci prova per due big | Beffa Milan e Juventus

Calciomercato Juventus, Fofana per sostituire Varane: il Real si cautela

La posizione in bilico di Varane richiede una pianificazione importante da parte del Real sul calciomercato. Secondo quanto riporta il ‘Daily Star’, i Blancos avrebbero tutta l’intenzione di arrivare a Wesley Fofana per rinforzare la difesa. E’ lui il prescelto di Ancelotti in caso di partenza di Varane. L’anno scorso è arrivato al Leicester per la cifra di 35 milioni di euro e ha caratteristiche tecniche simili proprio a quelle di Varane. Una strategia che la dice lunga sulla possibilità che effettivamente il centrale vada via dal Real. Le maggiori big internazionali, Manchester United e Juventus su tutte, restano alla finestra in attesa di novità.