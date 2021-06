Una svolta a sorpresa quella che rischia di riguardare un big di Massimiliano Allegri: pronto a restare due anni

Poco più di dieci giorni alla chiusura di Euro 2020 che darà, inesorabilmente, il via alla nuova stagione. Si passerà da una sessione di calciomercato che, per la Juventus come per diverse altre società, sarà all’insegna del cambiamento. Ritornato in panchina Massimiliano Allegri, la ‘Vecchia Signora’ ha intenzione di rinforzarsi considerevolmente per tornare competitiva e ai vertici in Italia ed Europa. In tal senso, però, alle entrate corrisponderanno anche innumerevoli uscite ed una di queste, data praticamente per scontata nelle ultime settimane, sembra destinata a sfumare. Si tratta di Aaron Ramsey e del suo futuro in maglia bianconera, dopo le discusse dichiarazioni dal ritiro con la nazionale rilasciate dal centrocampista gallese. Il giocatore classe 1990, accostato anche un ipotetico ritorno all’Arsenal, potrebbe clamorosamente restare nella Torino bianconera.

Calciomercato Juventus, intrigo Ramsey: adesso può restare

A lanciare l’indiscrezione sono i colleghi di ‘Sky Sports Uk’ che sottolineano come, a dispetto di quanto trapelato nelle ultime settimane, la volontà di Ramsey pare chiara. Il 30enne vuole infatti continuare a vestire la maglia della Juventus fino alla scadenza del ricco contratto fissata al 30 giugno 2023.

Complicazione non da poco per la Juventus che spera di poter fare cassa con l’addio del gallese, alleggerendo il monte ingaggi dai 7 milioni di euro annui, più bonus, percepiti da Ramsey a Torino.

Apparentemente smentita dunque l’indiscrezione secondo cui la Juventus avrebbe già comunicato al giocatore , nelle scorse settimane, la volontà di non puntare più su di lui.