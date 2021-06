A breve sarà ufficiale l’addio di Hakimi, pronto a diventare a tutti gli effetti un nuovo giocatore del PSG: assalto in casa Barcellona

Il lavoro dell’Inter prosegue senza sosta in vista della prossima stagione. Dopo l’imminente addio di Hakimi, vicinissimo a diventare un giocatore del PSG. Così la dirigenza nerazzurra è al lavoro per trovare una soluzione per rinforzare le corsie esterne della squadra che sarà guidata da Simone Inzaghi. L’ex allenatore della Lazio non vede l’ora di mettersi all’opera cercando di continuare il percorso di crescita: confermarsi dopo il trionfo in Serie A non sarà mica facile, ma sarà una bella sfida per lui per essere all’altezza anche in Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, intreccio in Europa | Triangolo con Real e Psg

Calciomercato Inter, nel mirino Jordi Alba: l’idea per la fascia

Come svelato dall’edizione odierna del portale spagnolo “El Mundo Deportivo” Jordi Alba sarebbe finito nel mirino dell’Inter, ma ci sarebbe anche il forte interessamento dell’Atletico Madrid. Il contratto del 32enne terzino spagnolo terminerà nell’estate 2024, ma la sua volontà resta quella di continuare la sua avventura con i colori blaugrana.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio a centrocampo | Proposta shock alla rivale

La sua volontà è quella di proseguire la sua avventura con la maglia del Barcellona fino al termine del suo contratto. L’Inter ci ha provato e continuerà a mostrare interesse per l’esperto laterale della Nazionale spagnola, impegnato ad Euro2020. In passato era arrivata anche una super offerta del Manchester United, ma lo stesso Jordi Alba l’ha rifiutato preferendo di essere protagonista ancora con la compagine catalana. Il giocatore spagnolo ha svelato il suo futuro ai microfoni di TVE: “Ho ancora tre anni di contratto e voglio continuare qui. La mia intenzione è quello di restare al Barcellona per sempre”.

La società nerazzurra dovrà così virare su altri obiettivi di mercato per rinforzare le corsie esterne di Simone Inzaghi, soprattutto dopo l’imminente addio di Hakimi, pronto al trasferimento ufficiale al PSG.