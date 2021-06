Juventus, rapporti tesi con Ronaldo | "Pirlo si è lamentato"

La Juventus lavora sul calciomercato con l’incognita Cristiano Ronaldo. Spunta un nuovo retroscena sull’attaccante portoghese

La Juventus si proietta verso il futuro con l’arrivo di Massimiliano Allegri in panchina. La svolta alla guida tecnica ha come inevitabile conseguenza anche un’importante programmazione sul calciomercato. I bianconeri varano la linea verde e cercano colpi giovani, in attesa di sciogliere alcuni dubbi che restano pressanti in ottica calciomercato.

Uno su tutti è sicuramente quello relativo al futuro di Cristiano Ronaldo. Il bomber portoghese è al bivio tra addio e permanenza a Torino, ma di certo non si dissolve la nebbia attorno alle sue scelte sul futuro. Ora che il suo Euro 2020 si è concluso, occhio alle prospettive sul mercato, ma le difficoltà e il nervosismo nei mesi finali dell’ultima stagione fanno ancora discutere tifosi e addetti ai lavori. Giunge notizia di un nuovo retroscena piuttosto scottante sul recente passato dell’ex Real Madrid in bianconero.

Calciomercato Juventus, il retroscena su Ronaldo: confronti duri con Pirlo

Se il futuro di Cristiano Ronaldo continua a far discutere in ottica calciomercato, occhio anche ai retroscena riguardanti l’ultima stagione per i bianconeri. Infatti, secondo quanto riporta Guido Vaciago, giornalista di ‘TuttoSport’, ai microfoni di ‘Tutti Convocati’, il portoghese avrebbe avuto dei duri confronti con l’ormai ex tecnico bianconero Andrea Pirlo: “Pirlo si è lamentato tanto con Cristiano Ronaldo direttamente. Tra aprile e maggio ci sono stati confronti duri, in cui gli ha chiesto di essere più presente. Il Ronaldo degli ultimi tre mesi è stato molto al di sotto di quello che avrebbe dovuto dare”.

Sottolinea anche come l’ipotesi principale per l’attaccante portoghese sia il PSG, in caso di addio alla Juventus. Tra passato e futuro, si delinea il presente di Cristiano Ronaldo e potrebbe essere lontano da Torino.